"أصبحنا دار للعجزة" .. جمهور النصر يتحدى كريستيانو رونالدو برفض هذه الصفقة و"الجمعان يدفع الثمن"!

أحد الأسماء العالمية التي ارتبطت بنادي النصر بقوة..

رفع جمهور نادي النصر "راية التحدي" في وجه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أنباء طلبه صفقة عالمية محددة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

مصادر عالمية عديدة على رأسها صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن ضغط من رونالدو على إدارة النصر؛ لضم كارلوس كاسيميرو، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الحالي، زميله السابق في ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الفور.. أعلنت جماهير الفريق النصراوي "رفضها" التعاقد مع كاسيميرو، مطالبة الرئيس التنفيذي الجديد ماجد الجمعان؛ بعدم التوقيع مع هذا اللاعب بأي شكلٍ من الأشكال.

GOAL

ودشنت الجماهير وسمًا عبر منصة "إكس"، تحت عنوان "#كاسيميرو_مرفوض_يالجمعان"، ساخرين فيه من عمر وأداء اللاعب المتراجع؛ بالقول: "أصبح النادي دار لتأهيل العجزة (كبار السن)"؛ بينما اتهم البعض رونالدو بمحاولة جلب أصدقائه فقط.

وشن آخرون هجومًا على الجمعان، بعد أنباء التفاوض مع النجم البرازيلي؛ حيث كتب أحد الحسابات عبر منصة "إكس": "نحن نطالب بك منذ سنتين، وأول ثلاثة أيام من استلامك للمنصب، تريد التوقيع مع لاعب معطوب ومتشبع ومنتهي وشايب!.. أقسم بالله خذلان لو فعلًا فكرت بهذا الاسم أو فرضوه عليك.. أنت قادم لإسعاد الجمهور ولا أحد يستطيع أن يجبرك على شيء".

اسم كاسيميرو البالغ من العمر 32 سنة، يرتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، منذ صيف عام 2023 وحتى الآن؛ سواء بالتوقيع مع النصر أو الهلال أو الأهلي.

جدير بالذكر أن كارلوس كسيميرو مثّل ريال مدريد، في الفترة من 2013 إلى 2022 - تخللها تجربة مع بورتو -، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الذي شارك معه في 105 مباريات؛ مسجلًا 15 هدفًا وصانعًا 9 آخرين.