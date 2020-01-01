أخبار الزمالك اليوم | طلبات عبد الغني الصادمة للتجديد، وإعجاب كارتيرون بالثلاثي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 13 يوليو 2020 ..

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محمد عبد الغني يصدم إدارة الزمالك بطلبات غريبة لتجديد عقده

أفادت تقارير صحفية مصرية أن خلافًا جديدًا ظهر في الزمالك بين مرتضى منصور ونجله أمير من جانب ومدافع الفريق محمد عبد الغني من الجانب الآخر حول تجديد عقد اللاعب.

وأضافت المصادر أن الزمالك عرض على عبد الغني تجديد عقده لخمسة مواسم قادمة مقابل حصوله على خمسة ملايين جنيه مصري سنويًا، لكن اللاعب صدم النادي بطلباته.

إذ طلب عبد الغني تجديد العقد لمدة أربع سنوات فقط، ووضع بند داخله يُتيح له الرحيل مقابل شرط جزائي يُحدد قيمته بالاتفاق مع الإدارة، وأخيرًا طلب الحصول على سبعة ملايين جنيه في الموسم الأول ويزداد الراتب سنويًا حسب مدة العقد أسوة بزميله يوسف أوباما.

ثلاثة لاعبين يخطفون إعجاب كارتيرون في معسكر برج العرب

خطف الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء وفرجاني ساسي إعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًا في برج العرب استعدادًا لعودة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وقد لفت انتباه كارتيرون الحالة البدنية والفنية الممتازة للاعبين الثلاثة رغم توقف النشاط الرياضي والتدريبات الجماعية منذ مارس الماضي.

صالح جمعة يدعم شقيقه ضد الزمالك

أفادت مصادر صحفية أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك استشار شقيقه لاعب وسط الأهلي صالح جمعة حول قضية تجديد عقده مع ناديه، خاصة مع الخلافات الموجودة حول التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وأفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن صالح دعم أخيه الأصغر وأكد أنه يستحق ما يطلبه في العقد الجديد خاصة لدوره وأدائه مع الزمالك ولأنه لا يتقاضى حاليًا سوى 1.8 مليون جنيه مصري.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك يعرض على الظهير الأيسر تجديد عقده مقابل الحصول على أربعة ملايين جنيه مصري سنويًا فيما يطلب هو سبعة ملايين.

عاجل | الكاميرون تعتذر رسميًا عن استضافة دوري أبطال أفريقيا

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