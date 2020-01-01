عاجل | الكاميرون تعتذر رسميًا عن استضافة دوري أبطال أفريقيا

البطولة لن تُستكمل في الكاميرون

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اعتذاره رسميًا عن استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي استكمال البطولة بنظام الدورة المجمعة.

الكاف كان قد أقر لعب دور نصف نهائي البطولة من مباراة واحدة بدلًا من مواجهتي ذهاب وإياب، على أن تستضيف دولة واحدة المباراتين بجانب اللقاء النهائي.

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وقد تصدرت الكاميرون في البداية قائمة المرشحين لاستضافة المباريات، لكن عدة تقارير صحفية أكدت أن ذلك لن يحدث لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في البلاد.

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وقد أكد سيدو مبومبو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ذلك بقوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين "بلادنا ليست مستعدة لاستضافة المباريات المتبقية في دوري أبطال أفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، الحكومة رفضت الأمر وقد أبلغنا ذلك للاتحاد الأفريقي".

التقارير الصحفية المتابعة أكدت اليوم أن لجنة الطوارئ في الكاف ستجتمع الأسبوع القادم لتحديد مكان إقامة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا أنه تم طرح أسماء دول الإمارات ومصر والمغرب وتونس لاستضافة المباريات.

يُشار إلى أن المغرب ستستضيف المباريات الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وقد تأهل للمربع الذهبي كلًا من أندية بيراميدز وحوريا ونهضة بركان وحسنية أغادير.