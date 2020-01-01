الزمالك: 3 خطوات متبقية قبل تقديم "ملف" نادي القرن للمحكمة الرياضية

النادي يعمل على الملف جيدًا

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك عن بقاء ثلاث خطوات قبل تقديم ملف نادي القرن إلى المحكمة الرياضية الدولية.

الزمالك يعكف منذ عدة أسابيع على إعداد ملف للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن في أفريقيا للقرن العشرين، والذي حصل عليه الأهلي عام 2000، وقد شكل لجنة خاصة للعمل على هذا الملف استقال منها محمد بيومي خبير اللوائح والقانون الرياضي مؤخرًا.

اقرأ أيضًا | جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد الكورونا والقنوات الناقلة

المزيد من الفرق

وأوضح زادة أن الملف يُترجم حاليًا ومن ثم سيُرسل للاتحاد المصري لكرة القدم لإرساله لنظيره الأفريقي "كاف"، مضيفًا "الزمالك يبحث جميع حيثيات وتفاصيل ملف نادي القرن حاليًا، يتبقى ثلاث خطوات قبل إرساله للمحكمة الرياضية الدولية".

أضاف "الملف الآن مع محامٍ إيطالي لسد جميع الثغرات الموجودة به ولضمان تقديم ملف قوي، هو حاليًا تحت الترجمة ومن ثم سيُرسل للاتحاد المصري ليحوله للكاف الذي من المتوقع أن يرفضه، هنا سنرسله للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإن رفضه سنتوجه للمحكمة الرياضية".

أتم "المحكمة الرياضية الدولية عادلة وحيادية تمامًا، كل طرف من المتنازعين يختار قاضيًا ويكون هناك قاضٍ هو رئيس اللجنة ورأيه المرجح".

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي منح النادي الأهلي لقب نادي القرن بعد تصدره للتصنيف الخاص بالأندية بناءً على أدائها في البطولات القارية خلال القرن الماضي.