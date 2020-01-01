أخبار الزمالك اليوم | الموقف من مواجهة جازيل التشادي، ووكيل ساسي يصل القاهرة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 21 ديسمبر 2020.

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الزمالك: نواصل الاستعداد لمواجهة جازيل حتى إشعار آخر

قال أشرف قاسم مدير الكرة في الزمالك أن الفريق سيُواصل الاستعداد لمواجهة جازي التشادي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا حتى إشعار آخر.

الفريق التشادي كان من المفتروض وصوله القاهرة لخوض مباراتي الذهاب والإياب يوم أمس لكن وزير الرياضة في تشاد منعه من ذلك لخلافات مع اتحاد الكرة، وقد كان متوقعًا وصول الفريق اليوم لكن لم يحدث كذلك.

إذ قال للموقع الرسمي للزمالك "سنواصل الاستعدادات بشكل طبيعي للمباراة حتى يتم إبلاغنا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالموقف النهائي، مشيراً إلى جاهزية الفريق إلى جميع الاحتمالات".

أضاف "الأمور تسير بشكل جيد داخل الفريق وهناك حالة طيبة بين اللاعبين والجهاز الفني قبل المباريات المقبلة بمسابقة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا".

شيكابالا وعبد الغني وجمعة يخضعون لبرنامج تأهيلي

غاب الثلاثي محمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن المران الجماعي للزمالك اليوم الإثنين، وقد خضعوا لبرامج تأهيلية خاصة بهم.

شيكابالا كان قد تعرض لكدمة خلال مران الأمس، فيما عاد جمعة للتو من إصابته بفيروس كورونا، ويُواصل المدافع تأهيله بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب مؤخرًا.

وكيل ساسي يصل القاهرة

أفاد موقع يلا كورة المصري أن مهند عون وكيل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك وصل القاهرة منذ ساعات، ومن المقرر أن يعقد جلسة مع مسؤولي النادي لحسم ملف تجديد عقد موكله الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أشرف صبحي: دور وزارة الرياضة مع الزمالك انتهى بهذا الإجراء

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن دور الوزارة مع الزمالك انتهى بمجرد إحالة المخالفات المالية للنيابة العامة وإيقاف مجلس الإدارة.