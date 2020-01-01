أخبار الزمالك اليوم | تغيير موعد القيد الشتوي، و4 إصابات جديدة بكورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 15 ديسمبر 2020.

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مدحت العدل يُعلن ترشحه رسميًا لرئاسة الزمالك

أعلن مدحت العدل ترشحه رسميًا لمنصب رئيس نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة المقرر إقامتها بعد عام تقريبًا.

نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعدالرئاسة على ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لإتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلح الزمالك،الزمالك فقط.وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله pic.twitter.com/Koeg7GN7rx — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) December 15, 2020

العدل كان قد أبدى رغبته في الترشح قبل عدة أيام، وقد أعلن ذلك رسميًا الآن عبر حسابه الشخصي على تويتر.

فيروس كورونا يُضيف رباعي الزمالك الشاب لقائمة ضحاياه

تعرض 4 لاعبين من شباب الزمالك للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال تواجدهم مع منتخب مصر للشباب في تونس استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لكأس أفريقيا للشباب.

الرباعي هم أسامة فيصل وحسام أشرف وياسين مرعي والسيد عطية.

غياب رمضان صبحي عن مواجهة الزمالك

أعلن اتحاد كرة القدم المصري عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري وضمنها إيقاف رمضان صبحي جناح بيراميدز مباراة واحدة بعد طرده خلال مواجهة الاتحاد السكندري السابقة.

بهذا، سيغيب جناح الأهلي السابق عن المباراة القادمة لبيراميدز وستكون أمام الزمالك يوم الخميس القادم.

اتحاد الكرة يُغير موعد فتح القيد الشتوي

أفادت مصادر صحفية أن اتحاد كرة القدم المصري استجاب لطلب الأندية المشاركة في البطولات القارية وقرر تقديم موعد فتح القيد الشتوي إلى 27 أو 28 يناير القادم بدلًا من فبراير كما كان مقررًا.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار المتوقع إعلانه رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة يهدف لمنح أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب فرصة قيد لاعبيهم الجدد في فترة الانتقالات الشتوية ضمن قوائمهم في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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