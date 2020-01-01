رسميًا .. لاعبو منتخب مصر للشباب يعلنون العصيان ورفض الانسحاب من البطولة

وزارة الرياضة قررت انسحاب المنتخب وإعادته للقاهرة واللاعبون يرفضون

أعلن عدد من لاعبي منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين، رفض قرار أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، بالانسحاب من بطولة شمال إفريقيا للشباب.

شباب الفراعنة كان من المقرر أن يواجه نظيره الليبي اليوم الثلاثاء، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر اعتباره منسحبًا لعدم اكتمال قائمة الفريق. (طالع التفاصيل)

ولم تكتمل القائمة بعدما ضرب فيروس كورونا الفريق، إذ أصاب 17 لاعبًا، بجانب ربيع ياسين، وأثبتت المسحة الثانية شفاء ثلاثة لاعبين فقط.

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ثلاثي المنتخب؛ أحمد عيد وحمزة علاء وعربي بدر، أعلنوا رفضهم لقرار الوزير، عبر خاصية "استوري"، بحساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، إذ كتبوا: "احنا مش هنرجع مصر وهنكمل البطوله وهنصعد ده قرارنا مش قرار حد".

وزارة الرياضة كانت قد أعلنت ظهر اليوم، إرسال طائرة خاصة إلى تونس، لإعادة بعثة المنتخب، بداعي الحفاظ على صحة اللاعبين.

وتعد بطولة شمال إفريقيا مؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب ومن ثم كأس العالم للشباب 2021.