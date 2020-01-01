بايرن ميونخ يُمارس هوايته المفضلة ويُلمح باهتمامه بسانشو

هل يمكن أن ينتقل إليهم؟

ألمح أوليفر كان، أسطورة بايرن ميونخ وعضو مجلس إدارته، إلى اهتمام ناديه بالتعاقد مع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عندما أكد على أنه "يمكنه تقوية أي فريق ينضم إليه".

تصريحات كان تأتي بعد ساعات من الفوز الهام الذي حققه بايرن على دورتموند في إطار منافسات الدوري الألماني بهدف نظيف حمل توقيع جوشوا كيميش، في مباراة وضعت البافاري على حافة التتويج باللقب الثامن على التوالي للبوندسليجا.

سانشو شارك في المباراة كبديل مع بداية الشوط الثاني ولكنه وكحال فريقه ككل لم يقدم المستوى المأمول، لكن ذلك لم يمنع كان من أن يُثني عليه كثيرًا ويُعبِّر في الوقت نفسه عن سعادته بارتفاع الفارق مع الفيستيفاليين إلى 7 نقاط قبل 6 مباريات من نهاية البطولة الألمانية.

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كان قال لشبكة سكاي سبورتس "هذه ليست الظروف المناسبة للحديث عن الانتقالات المحتملة للاعبين. بالطبع، مثل لاعبي دورتموند الآخرين، سانشو لاعب جيد يمكنه تعزيز أي فريق، سنناقش كل شيء في الوقت المناسب".

وأضاف "إنه موهبة عظيمة ولديه خصائص هائلة، دورتموند لديه لاعب جيد جدًا".

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ولم يكن كان الوحيد الذي أثنى على صاحب الـ 20 عامًا، فقد شاطره هانزي فليك، المدير الفني لبايرن، الرأي وعبّر عن إعجابه الكبير بما لدى الدولي الإنجليزي من إمكانيات وجودة تجعله أحد أفضل المواهب حول العالم.

فليك قال "لا أحب التحدث عن لاعبين مع أندية أخرى ولكن أستطيع أن أقول أن سانشو يتمتع بجودة عالية ويناسب دورتموند كثيرًا. إنه موهبة عظيمة ولديه خصائص هائلة، لهذا السبب عليك أن تقر ببساطة أن دورتموند لديه لاعب جيد جدًا".

ولطالما اشتهر بايرن ميونخ في العقد الأخير بالتعاقد مع نجوم دورتموند، فكانت البداية من خلال الصفقة المثيرة للجدل في 2013 بضم ماريو جوتسه نظير قيمة الشرط الجزائي، ثم تعاقد النادي البافاري مع المهاجم روبيرت ليفاندوفسكي مجانًا في 2014.

ماتس هوملس كان ثالث لاعبي دورتموند المنضمين إلى أليانز آرينا في 2016 قبل أن يعود لسيجنال إيدونا بارك في 2019، كما ارتبط بايرن بنجوم النادي الأصفر الآخرين أمثال إلكاي جوندوجان وماركو رويس وغيرهما على مدار السنين الماضية.

يذكر أن مانشستر يونايتد هو أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدمات سانشو، كما يُعد تشيلسي أحد الطامحين في الظفر بخدمات ابن أكاديمية مانشستر سيتي الذي أحرز 14 هدفًا وصنع 16 هذا الموسم في 26 مباراة بالبوندسليجا.