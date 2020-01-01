أخبار الانتقالات: إريكسن في طريقه للإنتر ولامبارد يفني نيتهم في ضم ديمبيلي

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 25 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

فان دايك: كل ما قدمه ليفربول لا يعني أي شيء بعد

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 25 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم السبت 25 يناير 2020:

محاولات من اليونايتد لتجديد عقد أنخيل جوميز

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد يأمل في تأمين خدمات أنخيل جوميز عن طريق تجديد عقده بعقد مغري للاعب.

وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحُمر على استعداد لرفع أجر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى 10000 جنيه استرليني أسبوعيًا من أجل تجنب محاولات الأندية الإسبانية والإيطالية لإغرائه.

من المُقرر أن يصبح جوميز وكيلاً حراً هذا الصيف إذا لم يتوافق على التجديد، وقد شارك اللاعب في 6 مباريات فقط حتى الآن في جميع المسابقات بموسم 2019-20.

جنوى يسعى خلف أداما سوماورو

أفات صحيفة :ماكسيفوت" أن جنوى يسعى للتفاوض مع أداما سوماورو لاعب ليل الفرنسي قبل انتهاء الميركاتو الشتوي.

شعر الاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالإحباط بسبب قلة مشاركته مع الفريق الفرنسي، وقد يتجه إلى إيطاليا في الأيام المقبلة.

لم يخض سوماورو سوى 6 مباريات فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ماركوس روخو يقترب من العودة لفريقه السابق

وفقاً لما تم نشره على موقع "Ole.com" فإن ماركوس روخو لاعب مانشستر يونايتد قد يعود إلى ناديه السابق إستوديانتيس دي لا بلاتا هذا الشهر.

بدأت المفاوضات بين الناديين بالفعل بشأن انتقال اللاعب للفريق الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

يمكن أن ينضم روجو إلى النادي بشكل دائم بعد ذلك، حيث ينتهي عقده الحالي مع اليونايتد هذا الصيف.

لامبارد يُنفي نية تشيلسي في ضم ديمبيلي

نفى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي محاولات الفريق لضم موسى ديمبيلي مهاجم ليون في الميركاتو الحالي.

كان المدير الفني للبلوز يتحدث عن آخر أخبار الفريق في الميركاتو الشتوي، حيث يستهدف ضم مهاجم في يناير وسط مخاوف من إمكانية الفريق لضم مهاجم جيد.

ولكنه قد نفى نية الفريق لضم ديمبيلي في سوق الانتقالات الحالي.

إريكسن يقترب من الإنتر مقابل 20 مليون يورو

بحسب ما أفادت به صحيفة "الجارديان" أن كريستيان إريكسن لاعب توتنهام سيستكمل انتقاله إلى الإنتر الأسبوع المُقبل، بمبلغ قد يصل إلى 20 مليون يورو.

استمرت المفاوضات مدة طويلة مع الدنماركي قبل أن يتم الاتفاق أخيراً على الشروط.

ومن المقرر أن يوقع إريكسن على عقد مدته 4 سنوات ونصف بقيمة 260 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ليصل إلى 320 ألف جنيه استرليني بالمكافآت.

توتنهام يُقدم عرض لمهاجم ريال مدريد

وجد النجم الصربي لوكايفيتش أن هناك رغبة من جانب نادي توتنهام والمدير الفني جوزيه مورينيو الذي يبحث بقوة عن بديل للنجم الإنجليزي هاري كين في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

لوكايفيتش يرغب في التواجد أكثر في التشكيلة الأساسية وهو ما يعتبر صعباً خلال الموسم الحالي خاصة مع المنافسة التي يعطيها زيدان تركيزاً كبيراً في الدوري الإسباني .

برشلونة يُفكر في فيرنر بديلاً لسواريز

أثارت التويتة الخاصة بالنجم الألماني تيمو فيرنر الذي عبر فيها عن افتقاده فيها للبوندسليجا الكثير من الأراء حول رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية من نادي لايبزيج .

في المقابل يُفكر نادي برشلونة في كيفية تعويض غياب النجم لويس سواريز بداعي الإصابة والتي ستمتد إلى نهاية شهر مارس، فيرنر مطلوب في نادي تشيلسي الذي يكثف مفاوضاته مع اللاعب بشكل كبير .

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة لم يُقدم عرض رسمي لكن يظل نجم منتخب ألمانيا أحد الخيارات الهامة .

شائعات تسجيل ديبالا مقطع فيديو وداعي ليوفنتوس

نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن النجم الأرجنتيني ديبالا كان قد سجل مقطع فيديو وداعي إلى جماهير اليوفي سيتم نشره لاحقاً عندما يوقع لأحد الفرق الراغبة في ضمه .

النجم الأرجنتيني رغم تألقه الكبير خلال الموسم الحالي لكنه على حسب تقديراته لم يجد أي إهتمام من جانب مسئولي اليوفي خاصة بشأن خطة تجديده التي لم تطرح حتى الأن .

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضم اللاعب على رأسها مانشستر يونايتد وتوتنهام .

توتنهام يستعد لتقديم عرض تاريخي من أجل ديبالا

يستعد نادي توتنهام الإنجليزي بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو في تقديم عرض تاريخي من أجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل الإنضمام إلى الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة .

النجم الأرجنتيني يأس من تجاهل إدارة يوفنتوس له وفي المقابل هناك رغبة من "السبيشال وان" في التعاقد معه ليكون ضمن خطط توتنهام في جلب الألقاب خلال الموسم المُقبل .

ريال مدريد يُطارد نجم أرسنال الشاب

باتت هناك رغبة كبيرة لدى مسئولي ريال مدريد حول استقطاب معظم اللاعبين الشباب خلال سوق الانتقالات الشتوية فقد نجح بطل السوبر الإسباني في التعاقد مع ثلاثة لاعبين شباب حتى الأن .

ويستعد للدخول في الصفقة الرابعة من خلال لاعب نادي أرسنال مارتينيلي النج البرازيلي الشاب الذي تألق خلال أخر مباراتين مع الجانرز ونجح في خطف الأضواء كثيراً خاصة في مباراة تشيلسي التي انتهت بنتيجة 2/2 .

الجدير بالذكر أن إدارة أرسنال قامت برفع راتب اللاعب لثلاثة أضعاف لتجنب أغراءات ريال مدريد .