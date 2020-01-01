فان دايك: كل ما قدمه ليفربول لا يعني أي شيء بعد

الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول يشيد بما قدمه فريقه حتى الآن ويؤكد أن أمامهم الكثير لنهاية الموسم.

أكد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول عن سعادته بما قدمه فريقه من مستويات ونتائج في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك وأكد خلالها أنه وبالرغم من كل النقاط التي جمعها الفريق فأن ذلك لا يعني أي شيء حتى يتم التتويج باللقب.

وقال فان دايك مبتسمًا: "كم لاعب من ليفربول قمتم بحوارات معه في الفترة الماضية؟ أعتقد أن الجميع سيقول لكم نفس الإجابة حول حسم لقب الدوري".

وأضاف: "صحيح أن كل لاعب لديه رأيه في ذلك الشأن لكن كمجموعة نحن نعرف أنه علينا ألا ننجرف بعيدًا، بالرغم من موقفنا الجيد في البطولة".

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وأكمل: "موقفنا رائع في الوقت الحالي لكن ذلك لا يعني أي شيء حتى الآن، في نهاية الموسم فقط لنأمل أن يعني الكثير بالنسبة لنا".

وأنهى تصريحاته عن مباراة ولفرهامبتون المقبلة: "لقد منحوا الجميع صعوبة كبيرة في مواجهتهم، ونحمل الكثير من الاحترام لهم ولطريقة لعبهم، هم يمرون بفترة رائعة ولديهم مدرب مذهل".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة مبتعدًا عن مانشستر سيتي بـ 16 نقطة ولديهم مباراة مؤجلة ضد وست هام.