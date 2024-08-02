أخبار الاتحاد اليوم | فرمان جديد من لوران بلان لـ"الثنائي المُستبعد" .. وبقاء لويز فيليبي إجباري!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 أغسطس 2024..

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الثاني من أغسطس 2024.

فرمان لوران بلان لثنائي الاتحاد "المُستبعد" من معسكر إسبانيا

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، بقيادة الفرنسي لوران بلان، عن قراره إزاء الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، اللذين تم استبعادهما من معسكر الفريق الذي يقام في إسبانيا، بداعي تصرف الثنائي في مباراة فارينزي الودية.

وذكر الإعلامي الرياضي ماجد هود، أن الجهاز الفني وضع برنامجًا لمدة 5 أيام، في مقر النادي، للثنائي المستبعد، وتحت متابعة منهم، لحين عودة بعثة الفريق إلى جدة، حيث يعد القرار تأديبيًا للحفاظ عليهما مستقبلًا.

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ودخل اللاعبان في اشتباكات مع لاعبي فارينزي، والتي أسفرت عن قرار الحكم بإلغاء المباراة الودية قبل نهاية الوقت الأصلي، بعد تقدم الفريق البرتغالي على العميد بنتيجة (3-1).

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن إمكانية تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لـ"معاقبة" نجوم عملاق جدة الاتحاد، على خلفية أحداث مباراة فارينزي البرتغالي "الودية".

منذ انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، يواجه العديد من "الاتهامات"؛ سواء بإدعاء الإصابة والتمرد والتسبب في إقالة المدربين، وأيضًا الوقوف وراء استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة "غير الربحية" لؤي ناظر.

حدد اتحاد الكرة السعودي وقتًا للأندية، من أجل توثيق بطولاتهم في كرة القدم بشكل رسمي من خلال الاتحاد، وذلك في خطوة جديدة في هذا الملف الذي يشغل الأندية وجماهيرها.

أصبح نادي الاتحاد مُجبرًا على استمرار المدافع الإيطالي لويز فيليبي مع الفريق، وعدم التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أن هناك نجم محترف آخر في طريقه للرحيل.

وقعت إدارة نادي الاتحاد السعودي، "عقوبات" على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فارينزي البرتغالي "الودية".

يواصل الاتحاد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لوران بلان، والمقام في إسبانيا.

حالة غموض كبيرة أصابت العديد من أندية المملكة العربية السعودية؛ بسبب "الميزانية" المخصصة للتعاقدات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

شارك النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الضغط على أحد الأسماء العالمية؛ للانتقال إلى العملاق الإيطالي ميلان.

تلقى الاتحاد ضربة قاسية مزدوجة قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث بات مجبرًا على اتخاذ قرار اضطراري بشأن اثنين من نجومه قد يدفعه لخطوة جديدة في سوق الانتقالات الصيفي.