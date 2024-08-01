"الهلال والنصر قد يتحالفان معًا" .. تحرك عاجل بعد غموض مصير الميركاتو

الهلال لم يعلن عن أي صفقة والنصر اكتفى باسمٍ وحيد..

حالة غموض كبيرة أصابت العديد من أندية المملكة العربية السعودية؛ بسبب "الميزانية" المخصصة للتعاقدات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وباستثناء الاتحاد.. لم تستطع أندية الهلال والنصر والأهلي وعديد الفرق الأخرى، من حسم الصفقات التي كانوا يريدونها، خلال صيف العام الحالي؛ بسبب عدم تحديد "الميزانية" المخصصة لهم.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، تخطيط بعض الأندية لإصدار "بيان مشترك"؛ تسجل فيه غضبها من تأخر الميزانيات، والتي نتج عنها عدم اكتمال معسكراتها بـ"الاستقطابات" التي تحتاجها، مما قد يؤثر على موسمها القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحميدي أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إلى أن هذه الأندية ستعلن في البيان المشترك أيضًا؛ تحفظها على الاجراءات المتبعة في "الاستدامة المالية"، والتي ساهمت في عرقلة مفاوضاتها مع بعض النجوم العالميين.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن "تأخر" إصدار هذا البيان - حتى الآن -؛ الهدف منه جمع أكبر عدد من الأندية السعودية، حيث يتم انتظار موافقتها بشكل رسمي.