هل تتدخل لجنة الانضباط؟ .. ثلاثي الاتحاد معرض لـ"العقوبة" على الطريقة الإنجليزية

أسرار قانونية جديدة في أزمة مباراة الاتحاد "الودية"..

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن إمكانية تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لـ"معاقبة" نجوم عملاق جدة الاتحاد، على خلفية أحداث مباراة فارينزي البرتغالي "الودية".

ثنائي الاتحاد طلال حاجي وفرحة الشمراني، قاما بالاعتداء بـ"الضرب" على عددٍ من لاعبي فارينزي؛ مع تسبب حسن كادش، مدافع العميد، في "نزيف" برأس مدرب الفريق البرتغالي، بعد أن أصابه بأحد الكراسي.

وعن ذلك يقول الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "لا أعلم حقيقة.. لماذا لا تقوم لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بدورها في المباريات التجريبية، وتعاقب كل من يخالف لائحتها، خاصة فيما يخص المشاجرات".

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وأشار القانوني الرياضي، إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقع "مخالفة" على أحد لاعبي الفريق المحلي وست بروميتش ألبيون؛ بسبب مشاجرته خلال المباراة الودية أمام ريال مايوركا الإسباني.

وشدد أحمد الأمير على أن لائحة لجنة الانضباط السعودية، تطبق في المباريات الودية أيضًا، وليست في البطولات أو اللقاءات الرسمية فقط.

وكانت إدارة نادي الاتحاد، قد قررت استبعاد فرحة وحاجي من معسكر الفريق الأول لكرة القدم في البرتغال، وإعادة الثنائي إلى مدينة جدة السعودية؛ كإجراء تأديبي ضديهما.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، كشف عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ من الممكن أن يتدخل في واقعة اعتداء كادش على مدرب فارينزي بـ"الكرسي".