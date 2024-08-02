لا بديل لأحمد حجازي .. الاتحاد مُجبر على إبقاء لويز فيليبي!

تعرف على آخر تطورات الصفقات في الاتحاد

أصبح نادي الاتحاد مُجبرًا على استمرار المدافع الإيطالي لويز فيليبي مع الفريق، وعدم التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أن هناك نجم محترف آخر في طريقه للرحيل.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن اللجنة الفنية بالاتحاد، تتجه للاعتماد على فيليبي، بسبب عدم توفر ميزانية كاملة تمكنه من تغييره خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويفضّل صناع القرار في بيت الاتحاد التعاقد مع مدافع أجنبي جديد، بجانب فيليبي خلال الفترة المقبلة، حيث لن يتمكن العميد من تعويض رحيل النجم المصري أحمد حجازي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومسألة بقاء لويز فيليبي لم تُحسم بشكل نهائي، حيث من الممكن أن يتم التخلص منه حال توفر ميزانية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم التعاقد مع لاعبين آخرين لتعويضه.

ويفكر الاتحاد في التعاقد مع لاعب جناح هجومي من مواليد 2003، في ظل اقتراب خروج البرتغالي جوتا من الفريق، سواء بالإعارة أو التسوية، في ظل تلقيه عروضًا لاستعارته من أندية في دوري روشن.