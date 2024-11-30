أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يتحدث عن قمة النصر .. وحقيقة انتكاسة ديابي بعد ظهوره بالعكاز

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

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كريم بنزيما يتحدث عن كلاسيكو الاتحاد والنصر

أعرب الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتفاق، كاشفًا عن رأيه إزاء المواجهة المُقبلة أمام النصر في دوري روشن السعودي.

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وقال بنزيما، عبر فضائية SSC، إن جميع المباريات مهمة بالنسبة لهم، مضيفًا "نحن نستمر على العمل الذي نقدمه خطوة بخطوة، ونحن بحالة جيدة، وبالتالي مستعدون للكلاسيكو".

وسجل بنزيما هدفًا في شباك الاتفاق، خلال المواجهة التي انتهت بفوز الاتحاد برباعية نظيفة، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن الجولة الثانية عشرة في دوري روشن، فيما يستعد العميد لملاقاة النصر، في الجولة الثالثة عشرة، يوم الجمعة المُقبلة.

أبدى الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، تخوفًا من فترة التوقف المُقبلة، التي ستشهدها الكرة السعودية لمدة شهر، في ظل استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

عودٌ أحمد يا كريم بنزيما، فالقائد الفرنسي كريم بنزيما، قدم عرضًا رائعًا، ونجح في قيادة الاتحاد لفوز عريض على مضيفه الاتفاق بنتيجة (4-0)، على ملعب إيجو، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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لا زال الاتحاد يثبت أنه يحسن استغلال الفرصة بشكل ناجح، بعدما صعد إلى صدارة دوري روشن السعودي، لينجح في مهمته بالحفاظ عليها، بفوز كبير على مضيفه الاتفاق بنتيجة (4-0)، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

قطاع كبير من جماهير نادي الاتحاد السعودي، أعرب عن تخوفه من "انتكاسة" النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته الأخيرة.

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