أخبار الاتحاد اليوم | غضب من مواعيد كأس الملك، وحسين عبد الغني يسخر من بنزيما ويُبرئ حمدالله

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 أغسطس 2024.
منح عبد الله الغامدي صك البراءة .. لؤي مشعبي يكشف الكواليس "المثيرة" لاحتراف ثنائي الاتحاد في بلجيكا
مروان الصحفي وفيصل الغامدي سافرا إلى بلجيكا بالفعل
الاتفاق تم لكن ما هي صيغة الصفقة؟
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