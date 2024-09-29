أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما منزعج من "حديث الهلال" .. وبداية كارثية للغامدي والصحفي في أوروبا!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024.

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وجه تركي الضبعان، لاعب ورئيس نادي الطائي الأسبق، ردًا شديد اللهجة على محمد نور، أسطورة الاتحاد، بداعي حديثه بشأن الطائي بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

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واصل بيرشكوت نتائجه السلبية في الدوري البلجيكي بسقوطه أمام مستضيفه أنتويرب في الجولة التاسعة بأربعة أهداف دون رد، وهو اللقاء الذي شهد الظهور الأول للثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي.

يبدو أن التقارير التي قُدمت للفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، دفعته لطي صفحة الماضي أمام لاعب الفريق المعاقب انضباطيًا.

أمام الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عليك أن تختار أسئلتك بعناية، لأنه في الفترة الأخيرة ينتهج نهج "إحراج" المراسلين دون أدنى مشكلة، إن لم يعجبه طريقة إدارتك للحوار.

GOAL

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

وضعت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين، سيناريوهات بشأن موعد مباريات أسبوع الديربيات، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.