أخبار الاتحاد اليوم | أسرار تخلي برشلونة عن كانتي، وموعد انضمام الحارس الجديد للتدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 أغسطس 2024.

تحديد موعد انضمام الحارس الجديد لتدريبات الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد انضمام حارس الاتحاد الجديد، حامد الشنقيطي، لتدريبات الفريق.

الصحيفة أوضحت أن الشنقيطي سينضم لتدريبات العميد الجماعية بعد 10 أيام عقب انتهاء عقده مع الشباب.

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الاتحاد كان قد ضم حارس مرمى المنتخب الأولمبي السعودي في صفقة انتقال حر هذا الصيف بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الليوث.

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