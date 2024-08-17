الراتب والبدلاء.. الكشف عن أسرار تخلي برشلونة عن كانتي

برشلونة تراجع عن ضم كانتي...

كشفت تقارير صحفية عن سبب تراجع إدارة برشلونة، في محاولة ضم نجولو كانتي، لاعب الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط برشلونة، بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 33 عامًا، إلا أن الصفقة تعثرت قبل دخولها المرحلة الحاسمة، وصرف الفريق الكتالوني النظر عن التعاقد مع كانتي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة " ريليفو" الإسبانية فإن رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، والسكرتير الفني السابق لنادي برشلونة، كشف أن إدارة البلوجرانا تراجعت عن فكرة ضم كانتي، بعد معرفة راتبه السنوي في السعودية.

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ويمر الفريق الكتالوني، بأزمة مالية كبيرة دفعته لعدم التعاقد مع كانتي، وقررت الإدارة الاعتماد على ثنائي الفريق الشاب مارك كاسادو ومارك بيرنال، وسيكون راتبها في عام، مساويًا لما يحصل عليه كانتي في شهر.

جدير بالذكر أن الأزمة المالية للفريق الكتالوني، عطلته بشكل كبير في سوق الانتقالات الحالي، ولم يتعاقد البلوجرانا إلا مع صفقتين، داني أولمو من لايبزيج، وباو فيكتور من جيرونا.