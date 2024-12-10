أخبار الاتحاد اليوم | اعتراف عبد الله المعيوف الخطير، وكواليس تورط رومارينيو بقضية الموسم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 ديسمبر 2024.
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زاوية لم تُعرض من قبل .. فيديو جديد يورط حكام الفيديو في ظلم النصر خلال كلاسيكو الاتحاد
"هل تعترف لجنة الحكام بهذا الخطأ؟!"..
"أراد الإنجاب فوقع في فخ المنشطات!" .. كواليس تورط رومارينيو بقضية الموسم
مسيرة اللاعب الكروية أصبحت مهددة..
عبدالله المعيوف يعترف: قصرت في فترتي مع الاتحاد وتمثيل الأهلي فخر
موسم وحيد مع الاتحاد تعرض خلاله المعيوف للكثير من الانتقادات نظرًا لتراجع مستواه بشكل كبير..
جهل منه أم تصرف مقصود؟ .. رومارينيو يفاجئ الجماهير بعد اتهامات سقوطه في فخ "المنشطات"
رومارينيو مهدد بالإيقاف إذا ثبتت الاتهامات عليه..
بعد مزاعم تعاطي نجم الاتحاد للمنشطات .. العميد يصدر أول رد فعل رسمي
"لن نتهاون في هذا الأمر"..
نساء في كرة القدم | منال سامر .. المراسلة السعودية التي كسرت حدود المألوف وتنتظر وليد الفراج لتحقيق أمنيتها!
سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم
الاتحاد تخلص منه في الوقت المناسب .. الكشف عن اسم النجم "المتهم" بقضية المنشطات الجديدة
قضية هزت الشارع السعودي في الساعات الماضية..
"كيف لك أن تقحم فهد المولد في القضية؟!" .. إسقاط خطير من إعلامي على ستيفن بيرجفاين يثير الجدل
الإعلام أُجبر على العدول عن حديثه بعد الهجوم عليه..
احتفال علي البليهي بـ"البالون الأصفر" .. رد فعل مضحك من محمد نور وحسين عبد الغني يفسره بشكل غريب!
لماذا احتفل مدافع الهلال بـ"البالون الأصفر" أمام الرائد؟
بعد زيارات لجنة المنشطات "المفاجئة" .. نجم جديد ينتظر قرارًا بالإيقاف في دوري روشن السعودي
مفاجأة من العيار الثقيل..
كريم بنزيما0"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24
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على طريقة الأولمبياد .. الاتحاد السعودي يقترح نظامًا جديدًا لإنهاء أزمة الأجانب!
اتحاد الكرة يعرض هذا الاقتراح على أندية دوري روشن..
"افعلوا مثل الاتحاد أو لا تذهبوا إلى الملعب" .. تركي العجمة يحرج جماهير الأندية برسالة شديدة اللهجة
جمهور الاتحاد "يبدع" في المدرجات..
سار على خطى جاره وزاد غضب النصراويين .. ملامح برنامج الأهلي خلال توقف دوري روشن
الدوري السعودي سيتوقف لفترة طويلة بسبب خليجي 26