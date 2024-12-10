أخبار الاتحاد اليوم | اعتراف عبد الله المعيوف الخطير، وكواليس تورط رومارينيو بقضية الموسم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 ديسمبر 2024.

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"هل تعترف لجنة الحكام بهذا الخطأ؟!"..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مسيرة اللاعب الكروية أصبحت مهددة..

موسم وحيد مع الاتحاد تعرض خلاله المعيوف للكثير من الانتقادات نظرًا لتراجع مستواه بشكل كبير..

رومارينيو مهدد بالإيقاف إذا ثبتت الاتهامات عليه..

"لن نتهاون في هذا الأمر"..

GOAL

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

قضية هزت الشارع السعودي في الساعات الماضية..

الإعلام أُجبر على العدول عن حديثه بعد الهجوم عليه..

لماذا احتفل مدافع الهلال بـ"البالون الأصفر" أمام الرائد؟

مفاجأة من العيار الثقيل..

كريم بنزيما0"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24

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اتحاد الكرة يعرض هذا الاقتراح على أندية دوري روشن..

جمهور الاتحاد "يبدع" في المدرجات..

الدوري السعودي سيتوقف لفترة طويلة بسبب خليجي 26