زاوية لم تُعرض من قبل .. فيديو جديد يورط حكام الفيديو في ظلم النصر خلال كلاسيكو الاتحاد

"هل تعترف لجنة الحكام بهذا الخطأ؟!"..

في وقت اشتد به الجدل التحكيمي في مختلف مباريات دوري روشن السعودي، كُشف عن لقطة جديدة تشير لاحتمالية تعرض النصر للظلم خلال كلاسيكو الاتحاد الأخير.

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العالمي كان قد حل ضيفًا على العميد بملعب الجوهرة المشعة في جدة، في السادس من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وحسم النمور الكلاسيكو لصالحهم بنتيجة (2-1)، بفضل هدف الهولندي ستيفن بيرجفاين في الوقت القاتل، بعدما كان قد تقدم كريم بنزيما للاتحاد في الدقيقة 55 وتعادل كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 57 من عمر المواجهة.

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لكن الخبير القانوني أحمد الأمير سلط الضوء من زاوية مختلفة وجديدة على إحدى اللقطات التي مرت مرور الكرام من المباراة، بل أن البعض تعامل معها على أنها تحايل من مدافع النصر محمد سيماكان للحصول على ضربة جزاء.

الأمير نشر فيديو مقرب للحظة تدخل عبدالإله العمري؛ مدافع النمور، على قدم سيماكان، مستغربًا من عدم احتسابها ضربة جزاء لصالح النصر، إذ علق: "في مباراة النصر والاتحاد وقبل نهايتها سقط سيماكان بعد احتكاك مع العمري، لم يعلق أحد من محللي التحكيم أو القنوات على اللقطة!".

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وأضاف: "المصيبة أن مخرج المباراة أعادها مرة واحدة فقط وبزاوية صعبة جدًا، ولكن بعد استخدام التقنية تبين أن هناك ضربة جزاء واضحة وصريحة للنصر تم تجاهلها من حكم المباراة وحكم الفيديو، هناك دعس واضح على قدم سيماكان من قبل العمري".

الخبير القانوني اختتم: "أين التقنية المكتملة لمشاهدة هذه الحالات من قبل الفار؟، فهل تعترف اللجنة الموقرة بوجود أخطاء أثرت على نتيجة المباراة؟".

ونشر الأمير رأي سمير عثمان؛ المستشار التحكيمي ببرنامج "أكشن مع وليد" حول اللقطة، والذي استغرب وقتها "تمثيل" سيماكان، مطالبًا إياه بإعادة النظر في الفيديوهات الجديدة التي عرضها.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر العميد الترتيب برصيد 36 نقطة متفوقًا بنقطتين على أقرب منافسيه "الهلال".