أخبار الاتحاد اليوم | عقد "غريب" يُعيد نايف هزازي للملاعب، وتالايتش يتحدث عن العودة للاتحاد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 أكتوبر 2024.
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"تخريب وتحريض اللاعبين!" .. مسؤول النصر السابق يكشف عن خطة إفشال صندوق الاستثمارات
الكشف عن كواليس خطيرة داخل أندية صندوق الاستثمارات..
الموضوع يُستكمل بالأسفل
"السعوديون سيشاهدون غدًا!" .. مدرب البحرين يتحدى مانشيني ويرد على إمكانية العودة إلى الاتحاد
ماذا قال مدرب منتخب البحرين؟!..
خاص| فينجادا: مستقبل منتخب السعودية سيكون أسوأ .. وموجة دوري روشن ستنتهي بعد 3 سنوات!
فينجادا يتحدث للنسخة العربية لموقع GOAL عن المنتخب السعودي ودوري روشن
"رسائل واتس آب" تثير أزمة في دوري روشن .. واقتراح قانون جديد للفيفا بعد إصابة ياسين بونو!
أزمة سمسرة في أندية دوري روشن..
فهد بن نافل لا يملك أي صلاحيات! .. مسؤول النصر السابق يكشف سر تفوق الهلال وقرار خاطئ من صندوق الاستثمارات
فهد بن نافل لا يملك أي صلاحيات في الهلال..
وسط غياب مفاجئ لكريم بنزيما .. الاتحاد يهزم جدة وديًا استعدادًا لمواجهة القادسية
مواجهة كبرى منتظرة في الجولة القادمة من دوري روشن
من نوادر كرة القدم .. "عقد غريب" يعيد نايف هزازي للملاعب في دوري الدرجة الرابعة!
هزازي يستعد للعودة إلى الملاعب بعد غياب 4 سنوات..