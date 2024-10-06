أخبار الاتحاد اليوم | "فيلم رعب" لموسى ديابي في الطائرة، وحقيقة إقالة لوران بلان

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 6 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 6 أكتوبر 2024.

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الكشف عن حقيقة إقالة لوران بلان

كشف الصحفي محمد المرحبي عن حقيقة الأخبار التي تحدثت مؤخرًا حول إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان من تدريب الاتحاد.

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وأوضح المرحبي عبر منصة إكس أن بلان مستمر مع النادي الغربي ولا نية أبدًا لدى الإدارة في التخلي عنه، كما يُشاع في بعض المصادر الإعلامية وحسابات السوشيال ميديا.

تمريرة حاسمة من لاعب الاتحاد المعار إلى جدة

وضع أسياس رودريغيز لاعب الاتحاد الشاب المعار إلى نادي جدة أول بصمة تهديفية له، وذلك بصناعة أحد أهداف الفريق خلال مواجهة أحد في دوري الدرجة الأولى السعودي.

الاتحاد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عامًا خلال الصيف الجاري وأعاره إلى جدة لموسم واحد لاكتساب الخبرة والتأقلم مع الأجواء السعودية.

فيلم رعب لموسى ديابي في الطائرة

تداول المغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو لموسى ديابي نجم الاتحاد خلال تواجده في الطائرة مغادرًا السعودية فيما يبدو استغلالًا لتوقف دوري روشن السعودي بسبب أيام فيفا الدولية.

وأظهر الفيديو تعرض الجناح الفرنسي لما قد يُوصف بأنه "فيلم رعب" في الطائرة، حيث ظهر خائفًا بعد تعرض الطائرة لمطبات هوائية.

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