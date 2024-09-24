أخبار الاتحاد اليوم | السخرية من الأهلي بـ "الجندلة"، والوافد الجديد يظهر أخيرًا في القائمة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 سبتمبر 2024.
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لأول مرة .. ماريو ميتاج يظهر في قائمة الاتحاد
يدخل الظهير الأيسر الشاب، ماريو ميتاج، قائمة الاتحاد لمواجهة العين في دور الـ32 من كأس الملك مساء اليوم الثلاثاء.
وستكون تلك أول مرة لظهور اللاعب الألباني في القائمة مستفيدًا من قرار اتحاد الكرة السعودي عدم تحديد عدد الأجانب المشاركين من كل فريق في مباريات كأس الملك، بعكس الدوري المحدد عدد أجانبه بـ8 فقط.
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انتقاد عنيف لنجمي الزعيم وتفضيل للاعب الاتحاد عليهما..
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين
تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..
فضل الشماتة اليوم قبل الغد! .. الاتحاد يسخر من الأهلي بعد إطاحة الجندل به من كأس الملك
هل سيعبر الاتحاد غدًا أم سيعطي فرصة للأهلي للشماتة به أيضًا؟
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
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موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة
موعد مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العين في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
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