أخبار الاتحاد اليوم | السخرية من الأهلي بـ "الجندلة"، والوافد الجديد يظهر أخيرًا في القائمة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 سبتمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

لأول مرة .. ماريو ميتاج يظهر في قائمة الاتحاد

يدخل الظهير الأيسر الشاب، ماريو ميتاج، قائمة الاتحاد لمواجهة العين في دور الـ32 من كأس الملك مساء اليوم الثلاثاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وستكون تلك أول مرة لظهور اللاعب الألباني في القائمة مستفيدًا من قرار اتحاد الكرة السعودي عدم تحديد عدد الأجانب المشاركين من كل فريق في مباريات كأس الملك، بعكس الدوري المحدد عدد أجانبه بـ8 فقط.

نجم الهلال يتحدث عن تجربته السعودية

انتقاد عنيف لنجمي الزعيم وتفضيل للاعب الاتحاد عليهما..

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

هل سيعبر الاتحاد غدًا أم سيعطي فرصة للأهلي للشماتة به أيضًا؟

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

GOAL

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العين في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

نجم الاتحاد السابق ينفجر استياءً من أداء فريقه