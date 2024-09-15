أخبار الاتحاد اليوم | حسم الصفقة الجدلية من بوكا جونيورز، ولفتة الأهلي الرائعة تجاه فهد المولد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 سبتمبر 2024.

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بعد انضمام ليوناردو وثنائي النصر .. وإعارة شباب الاتحاد إلى جدة

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اللاعب كان قد تعرض لحادث مؤسف في دبي

أمام حالة الفهد الأسمر؛ لا للتعصب الكروي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

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تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعاقد ثم إعارة للمرة الثانية!