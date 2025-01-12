أخبار الاتحاد اليوم | رحيل المدافع إلى الاتفاق، وحقيقة المفاوضات لضم لامين يامال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 يناير 2025.
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"فقدت مهنيتك الآن" .. هجوم على خالد الشنيف بعد تفاعله الغريب مع اعتلاء الهلال الصدارة وهبوط الاتحاد
افتتاح حلقة الأمس من "دورينا غير" يثير الغضب..
"اشتراه بمبلغ كبير ولكن!" .. غياب لاعب الاتحاد عن المشهد يثير الجدل حول لوران بلان ورامون بلانيس
هل من يجيب في الاتحاد؟!
"لو قالوا له حلل الدوري السعودي ينكز وينط" .. جستنيه يهين لاعب منتخب مصر الأسبق بعد انتقاده لـ"روشن"
انتقاد مصري لدوري روشن أثار الغضب..
بعد إعارة طلال حاجي .. نجم جديد في الاتحاد يرحل نهائيًا إلى الاتفاق
نجم جديد في الاتحاد يرحل
"أحتاج مراجعة القانون" .. مدرب الفيحاء يسخر من ركلتي جزاء الاتحاد ضد فريقه
مدرب الفيحاء يعترض على ركلتي جزاء الاتحاد
"كلامك عاطفي" .. جدال عنيف بين وليد الفراج وعبدالله فلاته لاتهام الهلال بالاستفادة من أخطاء التحكيم!
الهلال ينتزع صدارة دوري روشن من الاتحاد..
"كدنا نخسر" .. لوران بلان يكشف عما قاله للاعبي الاتحاد بعد فقدان صدارة دوري روشن
تعرف على ما قاله بلان للاعبيه بعد التعادل مع الفيحاء
انفعل على زميله وأهدر ركلة جزاء .. كريم بنزيما "المتواضع" بلقاء الاتحاد ضد الفيحاء
بنزيما لم يتمكن من التسجيل وقيادة الاتحاد للبقاء في صدارة الترتيب!
الفيحاء ضد الاتحاد | بيدرو أحكم قبضته على لوران بلان .. والغيابات تثبت أهمية الميركاتو الشتوي للنمور!
بيدرو فرض سيطرته والاتحاد مازال يحتاج للتدعيمات
تصدى لركلتي جزاء بنزيما وعوار .. حارس الفيحاء يكشف سر تألقه الذي حرم الاتحاد من صدارة الدوري
ماذا قال حارس الفيحاء عن مباراة الاتحاد؟
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
بأقل من 5 دقائق .. إصابة لاعب الاتحاد والشنقيطي "يقلق" الجماهير في مباراة الفيحاء
ماذا حدث في مباراة الفيحاء والاتحاد؟
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...