أخبار الاتحاد اليوم | رحيل المدافع إلى الاتفاق، وحقيقة المفاوضات لضم لامين يامال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 يناير 2025.

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افتتاح حلقة الأمس من "دورينا غير" يثير الغضب..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل من يجيب في الاتحاد؟!

انتقاد مصري لدوري روشن أثار الغضب..

نجم جديد في الاتحاد يرحل

مدرب الفيحاء يعترض على ركلتي جزاء الاتحاد

الهلال ينتزع صدارة دوري روشن من الاتحاد..

تعرف على ما قاله بلان للاعبيه بعد التعادل مع الفيحاء

بنزيما لم يتمكن من التسجيل وقيادة الاتحاد للبقاء في صدارة الترتيب!

GOAL

بيدرو فرض سيطرته والاتحاد مازال يحتاج للتدعيمات

ماذا قال حارس الفيحاء عن مباراة الاتحاد؟

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ماذا حدث في مباراة الفيحاء والاتحاد؟

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...