أخبار الاتحاد اليوم | الهلال يفسد صفقة كاراسكو ورحيل بطل معركة فارينزي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.

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وجه لؤي مشعبي، رئيس شركة نادي الاتحاد المكلّف، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحفيزهم على تقديم الأفضل، بعد تحقيق الريمونتادا على التعاون، في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

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حاصر يانيك كاراسكو فريقه الشباب بخيارين أحلاهما مر بشأن مستقبله مع الفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي.

"انظروا هم في طريقهم إلى الهاوية كما الدوري الصيني" هذا هو لسان حال بعض الأوروبيين بينما يتابعون تحركات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري في ظل الهدوء الذي سيطر على الوضع بشكل كبير، خاصةً وأن الميركاتو الشتوي مر أكثر هدوءًا؛ هذا هو حلمهم وما يطمحون له، لإثبات وجهة نظرهم "لا يمكن أن ينافس دورياتنا أحد، كل من حاولوا هلكوا!"..

وجهت إدارة الشباب تحذيرًا شديد اللهجة إلى الاتحاد، بسبب النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، وذلك بعد أن أكدت بعض التقارير على أن صفقة انتقاله إلى العميد قد انهارت.

وجه الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، طلبًا بمحاسبة المسؤولين عن برنامج الاستقطاب، متهمًا إياهم بصنع حالة من الاحتقان والتعصب على كافة جماهير أندية دوري روشن السعودي.

اتخذ نادي الاتحاد برئاسة لؤي مشعبي قرارًا بشأن لاعبه فرحة الشمراني، وذلك بعد توتر العلاقة بينه وبين الجهاز الفني بقيادة الفرنسي لوران بلان مؤخرًا، بعد واقعة اشتباكات مواجهة فارينزي البرتغالي.