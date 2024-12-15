أخبار الأهلي اليوم | تطورات الحالة الصحية لفراس البريكان، وسعود الصرامي يعتذر!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 15 ديسمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
البريكان يواصل تدريباته الخاصة في معسكر المنتخب السعودي
أعلن المنتخب السعودي مواصلة المهاجم فراس البريكان تدريباته الخاصة رفقة الجهاز الطبي بعيدًا عن المران الجماعي للاعبين.
ولم يكشف حساب الأخضر على منصة إكس عن أي معلومات إضافية حول حالة مهاجم الأهلي الصحية وموقفه من خوض كأس الخليج "خليجي 26".
لعله تراجع عن رفضه السابق .. السعودية تلجأ لشقيق نجم باريس لإقناعه باللعب لدوري روشن
لا ضرر من محاولة جديد..
مبررًا وصفه لجمهور النصر بـ"الملاقيف" .. الصرامي: ما قلته دارج لكن اعتذر لهم وكذلك للأهلاويين والهلاليين!
الإعلامي النصراوي يؤكد احترامه لمشاعر الجماهير..
فرصة ذهبية .. أندية السعودية تنافس قطر على ضم نجم ميلان
لاعب الروسونيري لن يمدد عقده مع ناديه..
لاعب الهلال يعود إلى تدريبات المنتخب السعودي قبل كأس الخليج .. وموقف فراس البريكان
تطورات مصابي المنتخب السعودي قبل كأس خليجي 26..
"جاي وجايب حكامه معاه" .. الدويش يثير الجدل بتغريدة ساخرة عن "مبررات العاجزين" في الدوري السعودي
ماذا كتب؟
تحذير غير مباشر للهلال بسبب نيمار! .. قانوني: أي لاعب يحق له فسخ عقده مع ناديه في هذه الحالة
مستقبل اللاعب حيّر العالم أجمع..
"استخدام ملابس فريق القدم القديمة في هذا الأمر!" .. كواليس صادمة تكشف عن تدهور كبير داخل الأهلي
سقطة إدارية كبيرة داخل النادي الأهلي..
"سأخدع طبيبي ومحرز مثل غيره!" .. يايسله يكشف عن تحذيره لنجوم الأهلي و3 شروط لتحقيق الألقاب
يايسله والجانب "القوي" من شخصيته..
بين لعبة الاتهامات والتهرب من تحمل المسؤولية .. ماتياس يايسله "ملاك" وسط مجموعة من "المذنبين"!
هل المدرب الألماني على حق؟
"والدتي سمحت لي بالعودة لمنزلها!".. يايسله يرد على العروض الأوروبية للرحيل عن الأهلي
جماهير الأهلي "منقسمة" حول يايسله بين مؤيد ومعارض..
مانشستر يونايتد يحسم الجدل رسميًا .. حقيقة تعاقد الأهلي مع راشفورد
واحدة من أكبر الصفقات التي ارتبطت بالانتقال إلى الأهلي..