أخبار الأهلي اليوم | سبب موافقة السومة على التجديد .. وحل أزمة المولد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 3 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

السومة وتمديد عقده .. ظروف عائلية تجبره على البقاء

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ظروف عائلية هي من تدفع السوري عمر السومة للبقاء في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن عائلته تضغط عليه بالاستمرار في جدة والبقاء وعدم مغادرة الأهلي، مع ضغوطات من بعض زملائه أيضًا.

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حل أزمة المولد

أعلن فهر الطيب؛ وكيل سعيد المولد؛ لاعب الأهلي، انتهاء أزمة اللاعب مع الاتحاد، والتي غرمه الاتحاد الدولي على إثرها مليون ريال.

وكتب طيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله تم اليوم سداد مبلغ مليون ريال قيمة حكم الفيفا في قضية سعيد المولد بعد أن كانت الدعوى ضدنا بمبلغ 26 مليون ودون أي إيقاف، أشرك اللاعب الرجل في كل مواقفه في هذه القضية وعلى التضحيات الكبيرة التي قدمها، مبروك يا وحش".

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يكون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العهد السعودي.

فاز الهلال بالدوري الموسم الماضي وهو اللقب السادس عشر له في تاريخه، وهو البطل التاريخي للمسابقة، أما النصر فجاء وصيفًا وضمن التواجد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولحق بهما الأهلي للآسيوية بعد حسم المركز الثالث لصالحه. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد ينتظر أن يكون قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.

فاز الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهو البطل التاريخي لبطولة الدوري حيث يمتلك 16 لقبًا، وحصل على المركز الثاني 15 مرة، ويأتي خلفه النصر برصيد 9 ألقاب، وحصل على المركز الثاني 5 مراتٍ طوال تاريخه. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الآسيوي يستقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك مع اقتراب انتهاء النسخة الحالية.

ومازالت تقام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباريات دور المجموعات خلال الوقت الحالي، لتحديد المتأهل الثاني لنهائي البطولة، بعدما وصل فريق برسبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية. " اقرأ التفاصيل "

فتوحي يجتاز الاختبار الفني ويعلن جاهزيته لمواجهة ضمك

اجتاز المغربي إدريس فتوحي، لاعب فريق النادي الأهلي، الاختبار الفني، ليعلن عن جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه أمام ضمك، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وكان فتوحي غائب عن صفوف الأهلي الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

ساريتش قد يعطل استمرار أوسو مع الأهلي

يرتبط مصير اللاعب الغاني صامويل أوسو، لاعب فريق الأهلي السعودي، بالاختبار الطبي الذي سيخضع له البوسني إلفيس ساريتش، والذي سيحدد آخر تطورات إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقًا لصحيفة الاقتصادية، فإن أوسو سيخضع لتقييم فني خلال الفترة الحالية، على أن يفاضل الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني الأهلي، بينه وبين ساريتش، لاختيار أحدهما للاستمرار مع الراقي.

ضمك يستعد للأهلي باللمسة الواحدة والتمرير الطويل

يستعد فريق نادي ضمك، بقيادة مدربه الجزائري نور الدين ذكري، لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات ضمك تركيز زكري على تمارين تكتيكية، حيث وضح أنه سيعتمد على التمرير الطويل واللعب من لمسة واحدة.