أخبار الأهلي اليوم | "4 خصوم في النخبة الآسيوية" .. وتفضيل مهاجم جديد عن أوسيمين ووصيف مبابي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

لا يزال الأهلي السعودي يفتش عن مهاجم جديد لضمه للمحلي فراس البريكان، سعيًا وراء إصلاح ثغرات الموسم الماضي، ولعدم اللجوء للعب بالبرازيلي روبرتو فيرمينو كمهاجم صريح، وهو الأمر الذي أثبت فشله في الفترة الأولى من 2023-2024.

يعود الأهلي السعودي للظهور على الساحة الآسيوية من جديد في موسم 2024-2025، بعدما اختتم الموسم الماضي 2023-2024 من دوري روشن السعودي محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب.

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رغم حملة التشكيك الكبرى التي طالت الحكام السعوديين في الموسم الماضي 2023-2024 إلا أن خوان مانويل نافارو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مصرًا على أنه نجاح في مهمته بشأن التطور الحاصل في القطاع منذ مجيئه.

فتح تألق سفيان رحيمي نجم العين مع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 الباب للمزيد من الحديث عن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي، لكن اللاعب مسؤولي ناديه الإماراتي حسموا الموقف تمامًا.

يصارع النجم البرازيلي الوقت خلال الوقت الحالي، من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، بعد الإصابة التي لحقت به وجعلته يخضع لجراحة في الركبة.

على الرغم من الحديث الكبير الذي جاء قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية الحالي عن حاجة الأهلي لتدعيمات، إلا أن الراقي لم يقم بأي تدعيم، حيث يستعد الفريق لموسم سيكون صعبًا للغاية ويحتاج فيه إلى عدد كبير من اللاعبين.

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، اقتراحًا غريبًا على أندية صندوق الاستثمارات العامة، قاصدًا (النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد)، بشأن عقود اللاعبين في المستقبل.

يعلم الجميع جيدًا اهتمام دوري روشن السعودي بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، ولكن هناك مفاجأة تم الكشف عنها بشأن هذا الاهتمام.

وجه الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مانشستر يونايتد، رسالة حاسمة بشأن مستقبل البرازيلي كاسيميرو، لاعب الفريق، عقب خسارة لقب الدرع الخيرية أمام جاره مانشستر سيتي.

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.