أخبار الأهلي اليوم | خالد العيسى يرد على استقالته .. و"خطأ عالمي" ينقل إيفان توني إلى الهلال

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الـ14 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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الضربات تتوالى بعد رد المؤسسة الرياضية .. اتهام غير مباشر يضع رئيس الأهلي السعودي في موقف حرج
يعيش النادي الأهلي السعودي على صفيح ساخن خلال الأيام الماضية، في ظل التخبط الإداري داخل فريق كرة القدم وغضب الجماهير من الظهور المخيب في بداية الموسم.
"رانج روفر في النفايات وصرف رواتب للاعب مسجون" .. صندوق الاستثمارات يكشف مفاجآت عن أنديته الأربعة!
كشف أحد مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، عن كواليس مثيرة بشأن الاستحواذ على الأندية الأربعة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، وفق قرار وزارة الرياضة.
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟
يستقبل الأهلي نظيره برسبوليس الإيراني في افتتاحية مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
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خطأ ساذج من "بي بي سي" يسجل الظهور الأول لإيفان توني بقميص الهلال!
حصلت مباراة الكلاسيكو بين النصر وضيفه الأهلي، التي انتهت بتعادل مثير (1-1)، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على اهتمام واسع من وسائل إعلام خارج حدود المملكة.
إعلامي سعودي يفتح النار على خالد العيسى: لا يصلح لرئاسة الأهلي .. ووزارة الرياضة أحرجته
فتح الإعلامي الرياضي سالم الأحمدي، النار على خالد العيسى رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أن رد المؤسسة الرياضية على تصريحاته الأخيرة، كشف ضعف إدارته للنادي.
رئيس الأهلي يرد على الاستقالة .. ويحسم مصير ماتياس يايسله وصفقات الشتاء
كشف خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، عن حقيقة رحيله من منصبه؛ في ظل عديد التحديات التي تواجه قلعة الراقي؛ أبرزها أزمة التعاقدات.
"فريقي يُنحر أمام الجميع" .. خالد العيسى يحذر من انهيار مشروع الأهلي بعد كلاسيكو النصر
فتح خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، النار على حكام كلاسيكو السعودية الكبير، أمام عملاق الرياض النصر.
"الأهلي تعرض للظلم في الكلاسيكو!" .. الكشف عن خطأ تحكيمي أنقذ النصر من الهزيمة
شهد كلاسيكو المملكة العربية السعودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وضيفه الأهلي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، مساء اليوم الجمعة.
"أشعر بخيبة أمل" .. يايسله يكشف ثغرة الأهلي ويستغل "لقطة كيسييه" لانتقاد حكام قمة النصر!
أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي، أنه يشعر بخيبة أمل إزاء تعادل النصر في اللحظات الأخيرة، منوهًا بأن الراقي كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث، في ظل المستوى الذي قدمه الفريق.
إيفان توني يلبي توقعات جماهير "النصر" .. ورياض محرز "تأثير بلا خطورة" في الأهلي
إنه الحظ يا سادة، الذي حرم الأهلي من اقتناص النقاط الثلاث في مباراة النصر، بعد إحراز الأصفر لهدف التعادل في الدقيقة 90+9، الأمر الذي دفع الحكم الروسي سيرجي كاراسيف، لإطلاق صافرة النهاية فور تسجيل التعادل.
كلاسيكو ممل .. "وسط النصر نائم مع لويس كاسترو وروح كيسييه تفشل في إنقاذ الأهلي من لعنة الـ4 سنوات"
"اللعنة مستمرة".. نعم؛ هكذا يُمكن وصف سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام عملاق الرياض النصر، في اللحظات الأخيرة من كلاسيكو المملكة الكبير.