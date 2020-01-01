أخبار الأهلي اليوم | فايلر يُحبط بيراميدز، وملف سيرينو لم يُغلق

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 8 يونيو 2020 ..

وائل رياض: حسام عاشور ظالم ومظلوم

قال وائل رياض لاعب الأهلي المعتزل أن حسام عاشور ظُلم بعدم تجديد عقده لموسم إضافي بعد مسيرته الطويلة وبطولاته الكثيرة والتزامه التام مع النادي، لكنه تحول إلى ظالم باستخدامه الخاطئ والمتهور للسوشيال ميديا.

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المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري تطرق لموضوع آخر يخص الأهلي، بقوله "أنصح رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي والعودة إلى أوروبا، لا يجب أن يعود للدوري الإنجليزي لكن ربما لدوري آخر في أوروبا ولفريق يكفل له المشاركة حتى يرتفع مستواه".

فايلر يرفض التخلي عن الثنائي المطلوب في بيراميدز

أفادت مصادر صحفية مصرية أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أغلق الباب تمامًا في وجه رحيل الثنائي أحمد الشيخ وعمار حمدي، مؤكدًا للإدارة احتياجه لهما الموسم القادم ومشددًا على ضرورة استعادة الأخير من الإعارة.

نادي بيراميدز يرغب في ضم اللاعبين وقد حاول فتح خط مفاوضات مع مسؤولي الأهلي حولهما لكن رغبة فايلر حسمت الأمر وأغلقت هذا الملف قبل أن يُفتح.

الكشف عن تفاصيل واقعة رفض متعب خوض كأس أمم إفريقيا 2006

كشف حمادة صدقي؛ المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، عن واقعة رفض عماد متعب؛ مهاجم الأهلي والفراعنة الأسبق، خوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2006، موضحًا أن حسن شحاتة؛ المدير الفني آنذاك لم يعرف بها سوى بعدها بعامين. التفاصيل هنا

تجديد عقد سيرينو لم يُبعد الأهلي عنه