أخبار الزمالك اليوم | ميدو يُعلق على أزمة "سيف فاروق جعفر"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 7 يونيو 2020 ..

بيراميدز: عمر جابر لن ينتقل للزمالك

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن عمر جابر مستمر مع الفريق في الموسم القادم، وأن كل ما يُقال حول رحيله إلى الزمالك عارٍ عن الصحة.

ميدو يُدافع عن سيف فاروق جعفر ومصطفى شوبير

رفض أحمد حسام ميدو الزج باللاعبين الشباب في المعارك الكلامية بين الأندية خاصة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن نجلي حارس مرمى الأهلي السابق ونجم هجوم الزمالك السابق يمتلكان موهبة كبيرة.

اقحام أولاد صغيرة في الحروب واحده من الحاجات اللي انا مؤمن انها بتترد!! الولاد دول مالهومش أي ذنب كل ذنبهم انه طلع ابن النجم فلان وده بيمثل عليهم ضغوط نفسية كبيرة من الأساس..مصطفى شوبير حارس مميز جدا بعيدا عن شوبير وسيف جعفر لاعب مميز جدا بعيدا عن ابوه.حرام!! — Mido (@midoahm) June 7, 2020

الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على هدفه الأنجولي

كشفت تقارير صحفية عن رفض الأهلي مزاحمة الزمالك في صفقة الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجوستو، إذ تم عرض الجناح المهاري على المسؤولين في الفريق الأحمر لكن تم رفض الأمر تمامًا لعدم الدخول في مزايدة مع الأبيض ترفع سعر اللاعب كثيرًا ولأن النادي لديه أهداف أخرى.

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