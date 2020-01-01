الكشف عن تفاصيل واقعة رفض متعب خوض كأس أمم إفريقيا 2006

عماد متعب افتعل أزمة في معسكر الفراعنة، لكن دون علم حسن شحاتة

كشف حمادة صدقي؛ المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، عن واقعة رفض عماد متعب؛ مهاجم الأهلي والفراعنة الأسبق، خوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2006، موضحًا أن حسن شحاتة؛ المدير الفني آنذاك لم يعرف بها سوى بعدها بعامين.

الفراعنة استضافوا البطولة القارية على أرضهم عام 2006، ونجحوا في خطف اللقب من كوت ديفوار في النهائي بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

حكاية مصرية | حين لعب "الأسطوري" ضد السنغال بكسر في الترقوة

المزيد من الفرق

وقال صدقي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "عندما كنت أعمل بالمنتخب كان مليئًا بالنجوم، لذلك أحيانًا كانت تحدث بعض المشكلات، خاصةً وأنه لا يمكن الدفع بهم جميعًا في آن واحد، لكن أنا والمدرب شوقي غريب كنا نحاول احتواء الموقف قبل أن تصل أي أزمة إل حسن شحاتة".

وأضاف: "إحدى الأزمات كانت مع متعب، حيث أنه كان يريد الرحيل عن المعسكر عقب مواجهة ليبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، حتى أنه كان مصرًا على الرحيل لعدم مشاركته في المباراة، وقال لنا أنه بالوضع الحالي لن يشارك أبدًا في أي مباراة، لكنني تحدثت معه وأقنعته بالاستمرار، وبالفعل تراجع عن الرحيل".

المدرب العام الأسبق للفراعنة تابع: "لم تصل هذه المشكلة إلى حسن شحاتة سوى بعدها بعامين، فنحن فضلنا عدم إخطاره، لأن علمه كان كان سيجعل الأمور تأخذ منحنى آخر".

يذكر أن القناص المعتزل شارك لبضع دقائق أمام ليبيا وكذلك في مواجهة المغرب، لكنه شارك أساسيًا في بقية مباريات البطولة أمام كوت ديوفار والكونغو والسنغال وأخيرًا كوت ديفوار بالنهائي، ليساهم في تتويج مصر باللقب القاري.