كريم البركاوي: الأهلي يفاوضني .. وأمير توفيق يكذبه

هل يضم الأهلي المهاجم المغربي صاحب الـ24 عامًا؟

كشف كريم البركاوي، مهاجم فريق حسنية أكادير المغربي، على أنه تلقى عروضًا مصرية خلال الفترة الماضية، أبرزها من الأهلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

البركاوي قال خلال تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "المفاوضات مازالت جارية، ونحن في انتظار مناقشة العرض الذي تقدم به الأهلي المصري، من أجل حسم الصفقة".

مهاجم حسنية أكادير تابع: "تلقيت عروضًا من أندية مصرية أخرى غير الأهلي، ولكن إدارة حسنية أكادير تناقش عرض القلعة الحمراء فقط".

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اللاعب صاحب الـ24 عامًا أردف: "أحلم بالاحتراف الأوروبي مثل أي لاعب، وإذا لم يتحقق لي ذلك، فسأنتقل إلى أحد الدوريات العربية الأفضل في المنطقة".

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ويقدم كريم البركاوي مستويات رائعة رفقة حسنية أكادير، حيث يتصدر قائمة هدافي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الحالي، برصيد 9 أهداف، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري المغربي.

وفي نفس السياق، نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كل ما قاله كريم البركاوي، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء لم تقدم أي عرض رسمي إلى ناديه، تمهيدًا لضمه.