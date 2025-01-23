أخبار الأهلي اليوم | رحيل المدافع بفسخ عقده بالتراضي، وعرض رسمي لنجم الهلال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 يناير 2025.
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عرض رسمي من الأهلي لنجم وسط الهلال
أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للهلال لضم نجم وسطه محمد كنو خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.
الأهلي يُعلن رحيل فهد الحمد
أعلن النادي الأهلي رسميًا رحيل لاعبه فهد الحمد، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة القادمة.
النادي أوضح عبر منصة إكس توقيع مخالصة مالية مع اللاعب لإنهاء عقده.
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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
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