أخبار الأهلي اليوم | رحيل المدافع بفسخ عقده بالتراضي، وعرض رسمي لنجم الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 23 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 يناير 2025.

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عرض رسمي من الأهلي لنجم وسط الهلال

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للهلال لضم نجم وسطه محمد كنو خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

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الأهلي يُعلن رحيل فهد الحمد

أعلن النادي الأهلي رسميًا رحيل لاعبه فهد الحمد، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة القادمة.

النادي أوضح عبر منصة إكس توقيع مخالصة مالية مع اللاعب لإنهاء عقده.

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