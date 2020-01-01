أخبار الأهلي اليوم | بيراميدز يُحاول خطف هدف الأحمر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 إبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الإثنين.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 13 إبريل 2020 ..

عمرو الجنايني: حزنت بسبب وليد سليمان وأتمنى استكمال الدوري

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم، عن كواليس ما دار بينه وبين وليد سليمان، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، عقب مباراة كأس السوبر التي أقيمت في الإمارات مؤخرًا. التفاصيل هنا

سكرتير "كاف": المشاكل وراء إقامة نهائي الأبطال من لقاء واحد وأشجع الوداد

أكد عبد المنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على أن الأزمات التي شهدتها النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، كانت السبب وراء قرار خوض نهائي البطولات الإفريقية من مباراة واحدة. التفاصيل هنا

وكيلهما: لا مفاوضات مع الأهلي حول بكار، ومروان محسن سيُجدد عقده

نفى وكيل اللاعبين تامر النحاس وجود مفاوضات حاليًا بين موكله ولاعب بيراميدز رجب بكار والنادي الأهلي هذا الموسم، فيما أكد على تحديد موعد لتجديد عقد موكله الآخر مروان محسن مع النادي الأحمر. التفاصيل هنا

بيراميدز يُخطط لضم هدف الأهلي الدفاعي

أفادت مصادر صحفية عن تواصل إدارة بيراميدز مع أسامة جلال مدافع إنبي لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام للفريق الموسم القادم ومن ثم وفي حال التوصل لاتفاق تقديم عرض مناسب لناديه، وقد طلب المدافع الشاب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم الجاري خاصة مع انتظاره عرضًا من الأهلي الذي يُعد رغبته الأولى.

الهاني سليمان: وقعت للأهلي في 2013 وفُسخ العقد بعدها

قال الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أن هاني رمزي هو المدرب الوحيد الذي رفض إهداره للوقت خلال المباريات، وكشف عن توقيعه عقود انضمامه للأهلي عام 2013 لكنه تراجع فيما بعد وطلب فسخ العقد وديًا لرفضه قرار الأحمر إعارته لموسم واحد بسبب مشاكل في القائمة.

سموحة: الأهلي والزمالك يرغبان في ضم حسام حسن

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أنه تلقى عروضًا من الأهلي والزمالك، من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. التفاصيل هنا