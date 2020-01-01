حمدي فتحي يتحدث عن توقف الدوري بسبب كورونا وتطورات برنامجه التأهيلي

نجم الأهلي يسعى للعودة بقوة بعد الإصابة

تحدث حمدي فتحي نجم الأهلي المصري، عن برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تسببت في غيابه خلال الفترة الأخيرة عن الفريق.

حمدي فتحي بين اللاعبين الأبرز في الدوري المصري الممتاز منذ بداية الموسم الحالي ولكنه تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وقال فتحي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن البرنامج التأهيلي الخاص به يسير بشكل جيد خلال هذه المرحلة.

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وأضاف لاعب خط الوسط: "أتواصل دائمًا مع خالد محمود طبيب الفريق الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج التأهيلي الخاص بي".

وتابع حمدي فتحي تصريحاته: "نمر بفترة صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع إجراءات الوقاية سنكون قادرين على تخطي الأزمة".

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واختتم لاعب الأهلي تصريحاته قائلًا: "على الجميع توخي الحذر في التعامل، ويجب الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية من أجل السلامة".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مستوى أكثر من رائع منذ بداية الموسم بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني.