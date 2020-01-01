أخبار الأهلي اليوم | عودة الشيخ وإبراهيم، والبحث عن بديل رمضان

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 15أغسطس 2020 ..

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الأهلي يبدأ رحلة البحث عن بديل رمضان صبحي

بدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن بديل رمضان صبحي بعد قرار اللاعب الانتقال إلى بيراميدز ورفض الاستمرار مع الفريق.

وأعادت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح دراسة موضوع صفقات الصيف لدعم الفريق خلال الموسم القادم بعد رحيل رمضان صبحي، إذ أصبح على رأس أولوياتها التعاقد مع جناح مميز أو صانع ألعاب، حسب الرؤية الفنية للمدرب رينيه فايلر.

وأفادت مصادر صحفية أن أمير توفيق بدأ تجهيز عدد من الملفات الخاصة باللاعبين الأجانب لعرضهم على الجهاز الفني لاختيار أحدهم وبدء التفاوض معه ومع ناديه.

انخراط ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ في التدريبات الجماعية

استأنف النادي الأهلي صباح اليوم تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة أسوان في الدوري المصري يوم الإثنين القادم، وقد شهد المران مشاركة الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ بعدما أبعدتهما الإصابة عن التدريبات ومباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل 1-1.

سيد عبد الحفيظ: المال لا يجلب البطولات، ليفربول وريال مدريد دليل واضح

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يتحدث عن رحيل رمضان صبحي وتفضيله الانضمام إلى بيراميدز. التفاصيل هنا

فايلر يعترف بسوء أداء الأهلي ويرفض الحديث عن رمضان صبحي

تصريحات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عقب التعادل مع الإنتاج الحربي. التفاصيل هنا

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد الكورونا والقنوات الناقلة