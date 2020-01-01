شريف إكرامي: لماذا الزج باسمي ووالدي في قصة رمضان؟ لا أقبل المساس بعلاقتي مع الأهلي

حارس مرمى الأهلي يتحدث عن موقفه من رحيل رمضان صبحي

نشر شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر أوضح خلالها موقفه من رفض رمضان صبحي البقاء مع الفريق وتفضيله الانتقال من هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز.

النادي الأهلي كان قد أعلن رسميًا غلق ملف الجناح المصري وخروجه من حساباته للموسم الجديد، وبدأت بعدها الاتهامات تُوجه لشريف إكرامي ووالده بأنهما خلف قرار رمضان الجديد بالانتقال إلى بيراميدز، خاصة مع ارتباط حارس المرمى باللعب هناك الموسم القادم.

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إكرامي أكد خلال تغريداته الـ18 أنه لم يلعب أي دور في علاقة زوج شقيقته "رمضان صبحي" مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان أكبر الداعمين لاحترافه في أوروبا ومن ثم أكبر الرافضين لعودته للأهلي رغم حاجة الفريق له.

و بعد بطولة افريقيا الاخيرة ظهرت معالم شخصية رمضان للنور و التي اشاد بها الجميع و ابرزها الشخصية و القرار ، فلا يجوز الحديث الان عن قائد المنتخب الاولمبي واحد اهم لاعبي الكره المصريه حالياً كأنه بلا هوية ولا يملك قراره،فهو شخص صاحب قرار له حساباته الخاصه اتفقنا عليها او اختلفنا ٦ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) August 15, 2020

فمنذ احتراف رمضان الي الآن نجح مسئولي الاهلي في استعارة اللاعب مرتين باحترافيه عن طريق التواصل مع الاعب و وكيلة فقط،و لم يحدث ابداً ان طلب مني اي مسئول او من والدي التدخل للاقناع او لتقريب وجهات النظر،وتعمدت دائماً ان ابقي بعيداً عن اي تفاصيل منعاً لهذا اللبس ٧ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) August 15, 2020

ورفض اللاعب التعليق على قرار رمضان صبحي ودوافعه، موضحًا أن اللاعب وحده الذي يمتلك حق الحديث عن ذلك وإيضاح أسبابه، مضيفًا "ملف رمضان ودوافع قراره شيء يخصه، وهو الوحيد الذي يملك حق الحديث عنه ولا أملك حق التعليق سلبًا أو إيجابًا مهما بلغ حجم العلاقة والثقة بيننا، ومراعاةً لحساسية الموقف أمتنع عن إبداء أي رأي بخصوص هذا القرار حتي لو زاد او أنقص من رصيدي جماهيريًا، بل حفاظًا واحترامًا لعلاقتنا".

"وعلي مدار عامين عاد فيهما رمضان الي الأهلي معارًا لم يحدث أن تم الإسقاط علي أي دور لي أو لوالدي، فالسؤال هنا لماذا تم الزج بنا عند فشل إتمام التعاقد! هل فقط لمجرد ارتباط اسماءنا بنفس النادي!! أم لمجرد تصريح والدي بأن رمضان سيتأثر برحيلي! أم الحاجه لوجود كبش فداء يتحمل مسئولية ماحدث؟".

"فلم أعتد الاختباء أو الاختفاء، وحتي في أصعب الظروف تعودت أن أواجه الجماهير بصدق خلال أعوام مضت، وكل ماكتبته ليس تبريرًا أو دفاعًا، إنما هو حق الجماهير الراغبه في معرفة الحقيقة التي ربما لا يريد البعض سماعها، في النهايه كل الاحترام و الحرية لكم في اعتقاد أو ظن ما تشاءون".

ورفض اللاعب صاحب الـ37 عامًا المساس بعلاقته بالنادي الأهلي موضحًا أنه أحد أولاده وسيُغادره بنهاية الموسم الجاري مرفوع الرأس ويأمل في أن يعود له مستقبلًا، ووجه إكرامي رسالة خاصة للجماهير مطالبًا إياها بدعم الفريق والحفاظ على استقراره في تلك المرحلة المهمة من الموسم.

وأتم نجل حارس المرمى التاريخي في الفريق الأحمر حديثه بالإشارة إلى أنه سيبقى داعمًا لرمضان صبحي مهما كان قراره وسواء اتفق معه أم لا، مؤكدًا كذلك على أن ما يُدار في إطار العائلة لا مجال للحديث عنه إعلاميًا، وأنه يمنح الأولوية دومًا لرابط العائلة رغم احترامه وتقديره وإخلاصه الكبير للأهلي وجمهوره.

واخيراً ما يُدار في نطاق العائله لا مجال للحديث عنه او مناقشته اعلامياً،واياً كان قرار رمضان فسيظل اخي الأصغر الذي اعتز به دائماً وسواء اتفق قراره مع رغبتي ام لا فسوف اكون اول الداعمين له،فلامجال للمزايدات علي حبي واخلاصي للاهلي واحترامي لجمهوره ولكن يبقي رباط العائلة هو الاولويه — SherifEkramy (@SEkramyofficial) August 15, 2020