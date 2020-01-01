فايلر يعترف بسوء أداء الأهلي ويرفض الحديث عن رمضان صبحي

المدرب السويسري يتحدث عقب التعادل مع الإنتاج الحربي

اعترف رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بسوء أداء الفريق خلال مواجهة الإنتاج الحربي التي لعبت اليوم لحساب الجولة الـ19 من الدوري المصري وانتهت بالتعادل 1-1.

متصدر الدوري المصري وجد نفسه متأخرًا بعد نهاية الشوط الأول بهدف دون رد، وقد كافح للوصول لهدف التعادل وسجله عمرو السولية قبل النهاية بـ13 دقيقة.

المدرب السويسري بدأ المؤتمر الصحفي عقب المباراة بالتأكيد على أن الأهلي لم يلعب مباراة جيدة، مضيفًا "أعترف أننا لم نُقدم الأداء المنتظر اليوم".

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أضاف "لم تكن أفضل مبارياتنا، بدأنا اللقاء بطريقة سيئة وأهدرنا عدة فرص بجانب ركلة جزاء. لسنا سعداء بالتعادل ولكنه يبقى أفضل من الخسارة".

وسُئل فايلر عن تأثير غياب رمضان صبحي وحسين الشحات على الأداء، فأجاب بشكل قاطع وصارم "لا أحب الحديث عن اللاعبين غير الموجودين مع الفريق، تلك طريقتي والجميع يعلمها جيدًا".

وأتم "أهدرنا فرص كثيرة، لن أتحدث عن أسباب ذلك لأني لا أحب الحديث عن شيء داخلي عن الفريق مع الإعلام".