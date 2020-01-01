أخبار الأهلي اليوم | وليد سليمان يخرج عن صمته، وصالح جمعة يدخل حسابات فايلر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 24 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ..

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صالح جمعة يدخل حسابات الأهلي لمواجهة الجونة

عاد صالح جمعة لتدريبات الأهلي الجماعية لأول مرة منذ استبعده رينيه فايلر منها، وأوضحت قناة النادي الرسمية أن صانع الألعاب المصري دخل حسابات مدربه السويسري لمباراة الجونة القادمة، والتي ستُلعب مساء الأربعاء القادم.

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