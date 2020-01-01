القيعي يتهم حكم لقاء القمة: أخطاؤه وقحة

القيعي يتحدث عن حكم لقاء القمة 120

تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن هزيمة الفريق أمام الزمالك بالقمة 120 بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز أول أمس.

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا بعد مباراة نارية بين الفريقين حسمها الأبيض بأقدام أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

وقال القيعي في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "الحكم الكرواتي بيبك تسبب في هزيمة الأهلي أمام بيراميدز في لقاء سابق بينهما".

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وأضاف: "أخطاء الحكم الكرواتي وقحة، وجاء من أجل تنفيذ تعليمات مثلما حدث في مباراة بيراميدز التي خسر بها الأهلي من قبل".

وتابع القيعي: "اتحاد الكرة لم يختار هذا الحكم لإدارة اللقاء بين الأهلي والزمالك، من أجل معاقبة الأحمر على تشكيل فايلر السيء".

وتسود حالة من التوتر داخل أسوار القلعة الحمراء منذ رحيل رمضان صبحي وخسارة الزمالك، حيث يسعى المسؤولين في سير الأمور نحو الاستقرار.