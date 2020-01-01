أمام الجونة .. الأهلي يستعيد أحمد الشيخ ويفقد وليد سليمان للإصابة

النجم المخضرم تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عودة أحمد الشيخ وجاهزيته لمباراة الجونة التي ستقام مساء الأربعاء القادم ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري.

الفريق الأحمر سيدخل معسكرًا مغلقًا يوم غدٍ الثلاثاء استعدادًا للمباراة التي سيهدف خلالها لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره مؤخرًا بالتعادل مع الإنتاج الحربي والخسارة أمام الزمالك، وإن كان قد حقق بينهما الفوز على أسوان.

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عبد الحفيظ أكد خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي جاهزية الشيخ للمباراة القادمة، بقوله "الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى كاحل القدم التي تعرض لها فى مباراة اسوان قبل الماضية، لقد نفذ برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية قبل انتظامه اليوم رفقة زملائه فى التدريبات الجماعية".

وأعلن نجم الأهلي السابق الذي أجبرته الإصابة على الاعتزال مبكرًا غياب لاعب الفريق المخضرم وليد سليمان عن مواجهة الجونة نتيجة الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك الأخيرة.

وأوضح عبد الحفيظ أن سليمان صاحب الـ35 عامًا خضع لفحوصات بالأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في صدره خلال التحامه مع محمد عبد الشافي مدافع الزمالك في مباراة استاد القاهرة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وقد حضر اللاعب إلى مقر النادي بالجزيرة اليوم الإثنين وخضع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف طبيب الفريق "خالد محمود" للاطمئنان على صحته استعدادًا لإعداده للمرحلة القادمة.