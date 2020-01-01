موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في استاد القاهرة

يستضيف النادي الأهلي نادي الجونة يوم الأربعاء القادم الموافق 26 أغسطس 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الشياطين الحمر في صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، والفريق عائد من هزيمة كبيرة وغير متوقعة أمام غريمه التقليدي الزمالك في مباراة ديربي قوية تألق فيها الفارس الأبيض بشكلٍ كبير، وتلقى المارد الأحمر هزيمة لأول مرة هذا الموسم في الدوري، حيث خسر بثلاثيةٍ مقابل هدف واحد، ويريد تحقيق الفوز في المباراة القادمة لاستعادة الثقة ورفع معنويات لاعبيه مرةً أخرى للاستعداد للمواجهة الصعبة أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف نهائي بطولة أفريقيا.

بينما يحتل نادي الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة، ويريد الخروج من دوامة الصراع على البقاء في الدوري المصري بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقطة على الأقل أمام صاحب المركز الأول، ويعد من أكثر الفرق التي تلقت هزيمة في الدوري حتى الآن بالتساوي مع نادي مصر المقاصة الذي يتذيل الجدول.

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والآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي والجونة في الجولة 22 من الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والجونة؟

موعد مباراة الأهلي والجونة هو يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 ميلادياً، الموافق 7 محرم 1442 هجرياً، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والجونة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.