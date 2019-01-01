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الدوري الإنجليزي الممتاز

أبوتريكة: محمد صلاح أفضل لاعب عربي عبر التاريخ

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نجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل محمد أبو تريكة يمتدح مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

انهال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل محمد أبو تريكة بالمديح على مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول في الاستوديو التحليلي لمباراة برايتون وليفربول في الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أبوتريكة في تصريحاته لقناة بي إن سبورت: "ما فعله محمد صلاح لم يصل له أي لاعب مصري أو عربي، هو ثالث أفضل لاعب في العالم والفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عامين متتاليين، ما قاله عني هو تواضع منه، ولكنه اللاعب الأفضل في تاريخ العرب".

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وكان محمد صلاح البالغ من العُمر 26 عامًا قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وهي الجائزة التي لم يحرزها أي لاعب مصري سوى المصري محمود الخطيب في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت الجائزة تُسلم من قبل مجلة فرانس فوتبول.

وامتدح صلاح أبوتريكة في المؤتمر الصحفي بعد استلامه للجائزة، واصفًا إياه بأنه نجم كل العصور للكرة المصرية.

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