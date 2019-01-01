ماذا قدم ماني مع ليفربول قبل مباراته المئوية أمام برايتون؟

المهاجم السنغالي يدخل تاريخ الريدز من أوسع أبوابه بظهوره اليوم بالدوري الإنجليزي



يستعد المهاجم السنغالي ساديو ماني، لخوض المباراة رقم 100 مع نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم السبت.

ماني دخل التشكيل الأساسي للمدرب يورجن كلوب، والذي يلعب ضد برايتون، في الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

يوفنتوس يضغط لضم إيسكو وديبالا طريقه لحسم الصفقة

الدولي السنغالي انتقل إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون في 2016 بـ37 مليون جنيه إسترليني.

نجم الريدز جعل نفسه سريعاً أحد أهم العناصر الأساسية لليفربول، ويحظى حتى الآن بمسيرة مميزة.

حرب شرسة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على ضم كوليبالي مدافع نابولي.🔵

كوليبالي إلي أين 👀🤔 pic.twitter.com/s1YUJYsPfM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

ولعب ماني 99 مباراة مع ليفربول حتى الآن سجل خلالهم 42 هدفاً وصنع 20 آخرين.

نيمار يسخر من شائعات عرض نفسه على برشلونة

وجاءت الأهداف بواقع 11 في دوري أبطال أوروبا، و31 هدف مع ليفربول في البريميرليج.

يتمتع ماني أيضاً بموسم جيد مع ليفربول هذا الموسم بالدوري، حيث سجل 8 أهداف في 19 مباراة.