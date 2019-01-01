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الدوري الإنجليزي الممتاز

ماذا قدم ماني مع ليفربول قبل مباراته المئوية أمام برايتون؟

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المهاجم السنغالي يدخل تاريخ الريدز من أوسع أبوابه بظهوره اليوم بالدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


يستعد المهاجم السنغالي ساديو ماني، لخوض المباراة رقم 100 مع نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم السبت.

ماني دخل التشكيل الأساسي للمدرب يورجن كلوب، والذي يلعب ضد برايتون، في الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

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الدولي السنغالي انتقل إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون في 2016 بـ37 مليون جنيه إسترليني.

نجم الريدز جعل نفسه سريعاً أحد أهم العناصر الأساسية لليفربول، ويحظى حتى الآن بمسيرة مميزة.

ولعب ماني 99 مباراة مع ليفربول حتى الآن سجل خلالهم 42 هدفاً وصنع 20 آخرين.

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وجاءت الأهداف بواقع 11 في دوري أبطال أوروبا، و31 هدف مع ليفربول في البريميرليج.

يتمتع ماني أيضاً بموسم جيد مع ليفربول هذا الموسم بالدوري، حيث سجل 8 أهداف في 19 مباراة.

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