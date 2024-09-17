دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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يوري تيليمانس 27'J. Ramsey 38'أمادو أونانا 86'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

يونج بويز v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,