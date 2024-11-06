دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
5 - 0
ن م
team-logo
K. Inoue 11'A. Lopes 45' + 1' (جزاء), 57'نيل إثيريدج 45' + 3' (هدف عكسي)A. Uenaka 66'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

يوكوهاما مارينوس v بوريرام يونايتدالنتائج والإحصائيات,