دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 4
ن م
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K. Watanabe 53'
جون دوران 27', 49'ساديو ماني 31'كريستيانو رونالدو 38'
(ش١ 0-3) (ن م 1-4)

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يوكوهاما مارينوس v النصرالنتائج والإحصائيات,